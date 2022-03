Sylvester Stallone s'offre une maison XXL à 18 millions de dollars

L'interprète culte de Rocky, Sylvester Stallone s'est de nouveau illustré sur le marché de l'immobilier. En effet, les affaires s'enchainent pour la star hollywoodienne qui avait récemment cédé son immense maison californienne à la chanteuse Adele pour la somme de 58 millions de dollars, soit 51 millions d'euros !

Depuis que l'acteur de Rambo a vendu sa maison de Los Angeles à Adele pour une somme record (la maison avait même été initialement évalué à 110 millions de dollars), il a de quoi flamber sur le marché de l'immobilier. Loin de se priver, Sylvester et sa compagne Jennifer ont déjà fait l'acquisition d'un nid douillet du coté de la Floride et de Palm Beach pour 35 millions de dollars. Mais le couple ne comptait pas s'arrêter en si bon chemin et avait bien l'intention de conserver une propriété du coté de Los Angeles pour profiter des deux côtes. Aussi, le couple a jeté son dévolu sur une maison de Hidden Hills, un quartier huppé de la cité des anges connu pour être fréquenté par des musiciens et sportifs célèbres ainsi que par la famille Kardashian, pour la coquette somme de 18 millions de dollars (16 millions d'euros).

La maison, située au bout d'un discret cul-de-sac présente à son entrée une porte blindée et protégée par un système de sécurité de haute technologie. La maison a été construite en 2015 sur un terrain de plus de 2 hectares, comportant notamment un verger, une piscine, une écurie (voir diaporama). La propriété avait été achetée en 2015 par Margie Keyes, l'ex femme d'Howard Keyes, fondateur du groupe automobile du même nom.

En janvier dernier, c'était le boss du cinéma d'action qui était dans la peau du vendeur, lorsqu'il a cédé sa colossale demeure à la chanteuse britannique Adele. cette dernière, dorénavant résidente au Cesar Palace de Las Vegas, avait effectué l'achat le plus cher du quartier de Beverly Park pour cette bâtisse de six chambres et neuf salles de bains comprenant un cinéma, un fumoir pour cigares, une salle de sport ou encore un garage pour huit voitures (voir diaporama).