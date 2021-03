Kim Kardashian et Kanye West, le divorce a commencé : Qui garde l'immense maison de Los Angeles ?

Après avoir passé la moitié de son mariage à la concevoir, la construire et la meubler, Kanye West est prêt à céder le manoir de Los Angeles à sa future ex-femme, Kim Kardashian. Comme le confirme un article de TMZ.com publié le 3 mars 2021, le rappeur aurait préféré lui laisser cette propriété. C'est la suite logique pour le couple, qui vit séparé depuis déjà plusieurs mois.

Tandis que Kim Kardashian est à Hidden Hills avec leur quatre enfants - North (7 ans), Saint (4 ans), Chicago (3 ans) et Psalm (1 an) -, Kanye West loge dans le QG Yeezy dans le Wyoming, où il semble avoir hérité de leur immense ranch. Puisque la businesswoman veut continuer à vivre à Los Angeles pour être au plus près de sa famille et qu'elle a plus de chances d'obtenir la garde des enfants, il est donc tout à fait logique que Kim conserve cette demeure familiale.

Avec deux hectares et une architecture folle imaginée par Kanye West, cette maison avait pris plusieurs années avant d'être achevée. Dans une interview commune à Architectural Digest l'année dernière, Kim et Kanye expliquaient voir en cette maison la réunion parfaite de leurs deux univers. Aux allures de monastère, cette grande maison aux murs blancs avait été meublée et imaginée par le designer d'intérieur, Axel Vervoordt.

De nombreux détails avaient déjà interpellé les fans de Kim Kardashian, notamment des éviers entièrement plats dans la salle de bain, la salle de jeu démesurée de ses enfants ou encore son immense chambre-froide. "On est passé voir cette maison extravagante avec Kanye lorsqu'on se promenait dans le quartier. Je venais d'avoir North et je marchais beaucoup pour éliminer mes kilos de grossesse. Je ne connaissais pas vraiment son style, mais j'ai pensé que la maison était parfaite. Kanye était moins enthousiaste. Il a dit 'on peut en faire quelque chose'", avait confié Kim lors de son interview à AD. On imagine que vivre dans cette maison habitée de l'esprit de son ex ne doit pas être facile.

Après des mois de séparation, le divorce de Kim Kardashian et Kanye West a été officialisé à la fin du mois de février, mettant fin à neuf années de vie commune et huit ans de mariage.