Sylvie Tellier opérée : elle révèle avoir menti à ses enfants

Interviewée par le magazine Gala,Sylvie Tellier est revenue sur sa participation à l'émission Mask Singer dans laquelle elle était cachée dans le costume du Caméléon. Obligée de mentir à ses enfants (Oscar, 11 ans, né de son ancienne union avec Camille Le Maux et Margaux et Roméo, 7 ans et 3 ans, nés de son union avec Laurent), l'ancienne Miss France avait prétexté être en vacances aux Sables d'Olonne pour respecter le règlement de l'émission (son mari Laurent étant le seul dans la confidence).

"Le tournage a eu lieu en juillet, et on ne peut mettre qu'une seule personne au courant. J'ai alors fait croire à tout le monde que j'étais en vacances chez ma mère aux Sables d'Olonne..... Lorsque je suis sortie du jeu, les enfants m'ont sauté dessus en me disant : " Eh ! c'est toi qui nous apprends qu'il ne faut jamais mentir !" Pour rappel, Sylvie Tellier avait été démasquée le 15 avril par Alessandra Sublet, Jarry, Anggun et Kev Adams.

Au cours de l'interview, Sylvie Tellier est également revenue sur l'accident de ski dont elle a été victime à Avoriaz qui lui a valu une rupture du ligament interne et du croisé antérieur. La directrice du comité Miss France avait également préféré préserver ses enfants afin de ne pas les perturber. Obligée de subir une intervention chirurgicale pour soigner son genou suite à son accident survenu le 27 décembre en fin de matinée, la femme de Laurent avait inventé une histoire pour ne pas rentrer chez elle et voir ses enfants. "Lorsque je me suis fait opérer le 25 mars, j'aurais pu sortir le jour même. Je leur ai demandé de me garder pour la nuit ! Je ne voulais pas rentrer à la maison, où les enfants n'auraient pas compris que leur maman ne puisse pas se lever." explique-t-elle.

Sylvie Tellier est également revenue sur son accident sur les pistes et a expliqué plus en détails ce qu'il s'était passé. "Je ne tombe jamais ! Pourtant, mes skis se sont emmêlés dans une courbe et je n'ai pas eu la présence d'esprit de les recaler. Je suis tombée, et je n'allais pas assez vite pour déchausser. La, j'ai entendu crac dans mon genou !" a-t-elle confié.

