Taylor Swift : Ultra-décolletée, la chanteuse sexy et victorieuse devant David Hasselhoff amoureux

Sexy et victorieuse, Taylor Swift a passé une soirée exceptionnelle ce dimanche 13 novembre à Düsseldorf ! Arrivée sur le tapis rouge de la cérémonie des MTV Europe Music Awards dans une robe transparente composée d'un body noir ultra-décolleté et d'une jupe en mailles signés David Koma et Anita Ko, la chanteuse avait attaché ses cheveux et dégagé son visage et ses yeux très maquillés.

Des yeux que l'on a vus très émus lorsque la jeune artiste de 33 ans est montée sur scène pour recevoir ses quatre prix différents (meilleur clip, meilleure vidéo longue, meilleure artiste et meilleure artiste pop). Acceptant le premier de Julian Lennon, le fils de John Lennon, la jeune femme s'est notamment exclamée : "Cela fait tellement de bien d'être ici, vous êtes tous tellement beau !"

D'autres célébrités étaient également présentes, comme la chanteuse britannique Rita Ora qui a présenté la soirée dans une combinaison en voile ultra-transparente. Malicieuse, la jeune femme avait été recrutée aux côtés d'un invité très spécial pour elle... son mari, Taika Waititi ! Le réalisateur, qui avait notamment été à la tête des deux derniers volets de la saga Thor, semblait d'ailleurs heureux aux côtés de la jeune femme qu'il a rencontrée en 2021.

Parmi les autres invités importants, l'acteur David Hasselhoff avait fait le déplacement avec sa jeune compagne Hayley Roberts. Très sexy elle aussi, dans sa robe noire décolletée, elle a fièrement posé aux côtés de l'ancien acteur d'Alerte à Malibu (qu'elle avait épousé en 2011 malgré leurs 28 ans de différence) et tous les deux ont même échangé un tendre baiser.

Les Frenchies représentés !

Si groupe BTS ou Harry Styles ont également fait partie des lauréats, David Guetta a lui aussi reçu une récompense pour sa collaboration avec la chanteuse Bebe Rexha. A 55 ans, le DJ français est ainsi récompensé pour la quatrième fois en 16 nominations. Radieux au bras de la jeune femme blonde, le récent célibataire était heureux de poser avec son trophée.

Mais le pro de musique électro n'était pas le seul à être reparti avec une récompense. Amir, en concert ce soir-là et qui n'avait pas pu se rendre à Düsseldorf pour la cérémonie, a en effet eu la surprise de recevoir son prix... sur scène !