Télématin : Moment de solitude pour Damien Thévenot, il n'a pas reconnu un célèbre acteur !

Ce vendredi 14 avril 2023 dans Télématin, Thomas Sotto et Julia Vignali étaient remplacés par Damien Thévenot et Maya Lauqué. Alors qu'une chroniqueuse était présente sur le plateau pour parler de Jeanne du Barry, le nouveau film de Maïwenn, le présentateur de 50 ans a surpris ses collègues en ne reconnaissant pas l'un des plus célèbres acteurs de notre génération : Johnny Depp.

Il faut dire que l'Américain, qui endosse le rôle du roi Louis XV dans le film est, comme souvent dans ses longs-métrages, grimé comme jamais. Longue perruque bouclée, poudre blanche sur le visage, rouge à lèvres et costume d'époque, l'acteur est difficilement reconnaissable ! Dès le début de la chronique Damien Thévenot ne semble pas du tout prendre conscience qu'il s'agit de lui... Et lorsque la chroniqueuse révèle avec enthousiasme qu'il s'agit "du capitaine pirate Johnny Depp", l'animateur se décompose. "Oh pardon je ne l'avais pas reconnu ! C'est Johnny Depp ?! Mon dieu, je dois pas être le seul à ne pas l'avoir reconnu je pense !", lâche-t-il immédiatement, bouche bée. Une remarque qui n'a pas tarder à faire réagir les autres personnes présentes sur le plateau. "Oh quand même...", rétorque la chroniqueuse, trouvant que son collègue exagère quelque peu.

Une histoire de kilos

La bande-annonce du film a ensuite été diffusée et, lors du retour plateau, le second chroniqueur a émis une hypothèse pour expliquer le fait que Damien Thévenot n'ait pas réussi à reconnaître l'ancien compagnon de Vanessa Paradis. "Il est moins maigre qu'avant, c'est pour ça. Parce qu'il s'est remplumé", a-t-il supposé.