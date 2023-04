The Voice : Deux Talents brisent une règle (et pas une petite !), du jamais vu dans l'histoire de l'émission

Le 15 avril 2023, deux protégées de Zazie ont marqué l'Histoire des Battles de The Voice à tout jamais. Complices, Prichia a misé sur son atout, la danse tandis que Méa a utilisé sa voix et son rythme. Au moment de l'élimination tant redoutée par les deux Talents, celle qui a été désignée victorieuse a refusé d'être séparée de sa prétendue rivale et a proposé une chose inédite dans l'émission : former un duo avec elle afin qu'elle ne soit pas éliminée.

"J'ai envie de ramener Méa avec moi, on en avait déjà parlé, on voudrait faire un duo...", a confié Prichia face à Méa, choquée et sûrement surprise du courage de Prichia. Etonné, Nikos Aliagas a alors demandé si elle était certaine de son choix. "Oui (...) Je pense qu'elle m'apporte quelque chose que je ne sais pas. Ensemble on pourra être beaucoup plus forte", a révélé la jeune femme, pro du beatbox. "Ça, on ne l'a jamais vécu. C'est inédit dans 'The Voice' (...) Est-ce que c'est possible ? Là je m'adresse aux producteurs", a questionné le présentateur de l'émission.

Une exception dans l'histoire de The Voice

Très excitée par ce challenge et impatiente de connaître l'avis de la production, Zazie n'a pu s'empêcher de danser sur le plateau en attendant le verdict final. "Ils me disent Zazie, est-ce que vous seriez d'accord ?" a demandé Nikos Aliagas à la coach. "Alors c'est à Méa que je dois demander est -ce que toi tu le vivras bien ? Est-ce que c'est pour de vrai ?", a-t-elle répondu. "Oui, en fait on en a déjà parlé en amont...", a enchaîné son Talent. "Ok !" a alors crié l'interprète du titre Zen en recommençant à courir sur le plateau. "Une exception dans l'histoire de The Voice, tout le monde est d'accord et à l'unanimité : le public, les talents et les autres coachs", a ensuite indiqué Nikos Aliagas.

Pour rappel, deux autre grandes premières ont été organisées pour cette nouvelle saison. D'abord, les coachs sont désormais placés au centre des Talents pour être en totale immersion lors des Battles. Autre nouveauté, "pour la première fois, les coachs vont changer de tenue à chaque épisode", a révélé la production de l'émission, contrairement aux saisons précédentes tournées sur plusieurs jours au Studio du Lendit, à la Plaine Saint-Denis. Des petits détails qui changent tout !

Le 15 avril 2023, The Voice a attiré 3 792 000 téléspectateurs soit 18.4% de PDM.