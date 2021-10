The Voice, un show "trop calculé" ? Un coach emblématique ne reviendra plus jamais

Il était considéré comme l'un des piliers de l'émission The Voice. Pourtant, Garou a confirmé qu'il ne participerait plus jamais à l'émission auprès des journalistes de Ciné Télé Revue. Alors pourquoi délaisser l'incontournable fauteuil rouge de TF1 ? Le chanteur québecquois explique : "Comme coach, j'ai donné. J'ai fait The Voice quatre fois en France et deux ans au Québec. Après ça, je me suis fait la promesse d'arrêter. Quand ça devient trop calculé, ça ne m'amuse plus. J'aime la spontanéité. Les deux premières années, c'était fabuleux. Tout était neuf, authentique. Après, je deviens mauvais quand c'est trop organisé. Il faudrait me proposer un autre défi."

Je fais mon sirop d'érable tout seul

Désormais installé en pleine nature, le chanteur de 49 ans mène une toute autre vie et ne s'occupe maintenant plus de talents mais de... bois ! "J'ai une compagnie de récupération de bois anciens, plein de choses auxquelles je touche qui me passionnent" a-t-il confié à RTL Belgique, le 27 septembre dernier.

Agriculteur et paysan, Garou aspire à plus de simplicité et adore ce nouveau départ à la campagne. "J'ai passé beaucoup de temps dans une forêt que j'ai achetée. Je fais mon sirop d'érable, je sais que c'est cliché. Je fais mon sirop d'érable tout seul, la coupe des arbres, je revigore la forêt, on a rénové une vieille grange qui allait tomber pour en faire un studio. C'est un bonheur d'y inviter ma famille."

S'il ne précise pas si ce mystérieux sirop d'érable sera bientôt à la vente au grand public, l'interprète du titre Seul a par ailleurs confirmé qu'il repartait pour une tournée musicale à partir d'octobre 2021 dans toute la France.