Theo James (Divergent) est papa !

Mais ce n'est pas le seul acteur reconnu de la famille puisque sa femme Ruth Kearney n'est pas une inconnue. l'irlandaise de 36 ans a principalement joué dans des séries télévisées. On a notamment pu la voir dans Following, une série où elle partage l'affiche avec Kevin Bacon et James Purefoy. Elle a également joué l'un des rôles principaux de la série de Netflix, Flaked, aux côtés de Will Arnett.