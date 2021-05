Thomas (Koh-Lanta 2021) agacé par les trahisons : Laetitia et Lucie en prennent pour leur grade

Le tournage de la dernière saison de Koh-Lanta a beau être terminé, les langues ne font au contraire que commencer à se délier. En effet, face aux récents épisodes riche en rebondissements, les rancoeurs des uns et des autres ont été ravivées. Et plus particulièrement celles de Mathieu, Myriam et Thomas. Le trio inséparable de l'équipe des Jaunes s'est réuni le temps d'un Live Instagram mercredi 5 mai 2021 pour débriefer sur les trahisons dont ils ont fait les frais.

Ils ont commencé par confirmer les dires de Vincent sur le fait qu'ils ne se parlaient plus, ajoutant qu'ils ne souhaitaient pas franchement reprendre contact avec lui. D'autres candidats ne s'attirent plus leurs faveurs non plus, à savoir Lucie et Laetitia, anciennes membres de l'équipe des Jaunes elles aussi qui ont voté contre Myriam lors du dernier Conseil.

Mon regret, c'est d'avoir gardé Laetitia

"En y réfléchissant, j'ai un regret. Je pense qu'on aurait pu sacrifier certains Jaunes beaucoup plus rapidement. Alors qu'on leur a donné de la force et qu'ils sont encore dans l'aventure juste parce qu'on ne les a pas fait sauter avant", a déclaré Mathieu. Et pour son ami Thomas de surenchérir : "Moi aussi. Mon regret, c'est d'avoir gardé une Laetitia et qu'elle n'avait plus rien à faire là".

D'après lui, Laetitia a tout bonnement "retourné sa veste" et a manqué de reconnaissance envers son équipe. "En fait, Laetitia, elle oublie que si elle est à l'heure actuelle où elle est, c'est parce que tout simplement on l'a sauvée, on l'a emmenée jusque là", a encore rappelé Thomas. Des actes de trahison suivis par Lucie également, ce qui lui fait regretter d'avoir "viré" Aurélien au début du jeu. "Aurélien, il est ce qu'il est - mais on a gardé une Lucie à la place d'un Aurélien !", a-t-il déploré. Mathieu, éliminé sur une épreuve, n'a pas caché sa déception face au déroulement des événements. "Je suis déçu parce que j'appréciais bien Lucie et Vincent. (...) C'est pour ça aussi que la trahison, elle est un peu plus difficile à passer". Quelque chose nous dit que d'autres surprises sont à prévoir pour la suite de l'aventure. Les règlements de comptes, eux, se feront en direct lors de la finale le 28 mai prochain.