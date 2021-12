Thomas (Koh-Lanta) éprouvé après sa greffe capillaire, Myriam dévoile des photos

Le mystère est levé ! Mardi 28 décembre 2021, Myriam et Thomas ont annoncé être bien arrivés à Istanbul, en Turquie. Un nouveau voyage pour le couple formé grâce à Koh-Lanta qui avait un but précis. En effet, en story Instagram, la professeure d'anglais de 36 ans a indiqué qu'ils avaient fait le déplacement pour une mystérieuse opération. "Nous sommes bien arrivés à Istanbul ! Direction l'hôtel et l'opération c'est aujourd'hui ! On vous tient au courant", a-t-elle promis.

Et Myriam a tenu parole ! Quelques heures après cette annonce, la jolie brune a donné de leurs nouvelles. Avec Thomas, elle était rentrée dans leur chambre d'hôtel. "Tout s'est très bien passé, la technique est très minutieuse alors l'intervention était un peu longue mais c'est normal. Thomas a besoin de repos maintenant", a-t-elle expliqué avant de filmer brièvement Thomas allongé dans son lit, visiblement très fatigué. On constate alors de grands bandages qui entourent sa tête et quelques rougeurs là où l'intervention a eu lieu (Voir notre diaporama). L'aventurier de l'édition des Armes Secrètes a donc eu recours à une greffe capillaire. Myriam a fini de confirmer la nouvelle en taguant la clinique spécialisée qui a pris en charge son homme.

Pour certains internautes, cette greffe ne sera sans doute pas une surprise car il y a quelques mois, en octobre, Myriam évoquait sa perte de cheveux qui représentait un véritable complexe pour lui. "Ça fait des mois qu'il parle de sa calvitie, aidons-le ensemble à prendre une décision", écrivait-elle en légende d'une photo de Thomas apparaissant de dos, sa calvitie justement visible. Le jeune homme a donc fini par prendre sa décision et a décidé de faire confiance aux nouvelles technologies pour l'aider à retrouver une chevelure fournie. Il est loin d'être la seule personnalité à avoir recours à une telle pratique. Avant lui, Hugo Philip, Ricardo, Laurent Baffie, Greg Yega (Les Marseillais) ou encore Mohamed (Koh-Lanta) ont tous succombé à la greffe capillaire.