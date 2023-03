Thylane Blondeau et Ben Attal, Achraf Hakimi... pluie de stars à Paris pour une soirée très spéciale

Ce samedi 4 mars 2023, Kylian Mbappé avait l'occasion de marquer encore un peu plus l'histoire du football, lui qui l'a déjà fait à plusieurs reprises, notamment en décembre dernier en devenant le plus jeune joueur (à 23 ans) à disputer deux finales de Coupe du Monde. Cette fois-ci, en inscrivant un seul petit but contre le FC Nantes, il pouvait devenir, avec 201 réalisations, l'unique meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, lui qui partageait ce record avant le coup d'envoi avec l'attaquant Uruguayen Edinson Cavani (200 buts chacun avec le PSG, ndlr).

Exploit qu'il est finalement parvenu à réaliser en marquant le quatrième but parisien dans le temps additionnel (victoire 4 buts à 2 pour les Rouge et Bleu, ndlr). Une cérémonie a été organisée à l'issue de la rencontre pour le féliciter. Il a notamment reçu un trophée avec le désormais très célèbre nombre "201" gravé dessus. Un événement auquel de nombreuses célébrités ont assisté, à commencer par la top model Thylane Blondeau qui était présente en tribune avec son charmant compagnon Ben Attal. Un duo très complice.

Pluie de stars

L'international Marocain Achraf Hakimi, qui évolue aussi au PSG mais qui est actuellement forfait pour les matchs en raison d'une blessure, avait lui aussi fait le déplacement au Parc des Princes pour venir encourager ses coéquipiers dont Kylian Mbappé, avec qui il est très ami. Pour rappel, le latéral droit de 24 ans a été mis en examen pour viol et placé sous contrôle judiciaire il y a quelques jours. Une affaire qui a fait beaucoup de bruit, et sur laquelle un membre de sa famille s'est tout récemment exprimé.

D'autres personnalités ont également répondu présent pour assister au match du PSG et à la cérémonie organisée en l'honneur de Kylian Mbappé, à savoir à son coéquipier Neymar (forfait jusqu'à la fin de saison , ndlr), Benoît Magimel, lauréat du César du meilleur acteur il y a quelques jours, Nicolas Sarkozy et le directeur du PSG Luis Campos, Finnegan Oldfield, Josephine Skriver et son mari Alexander DeLeon, Antoine Arnault ainsi que l'ancien président de l'Assemblée nationale de France François De Rugy.