Diaporama : Thylane Blondeau et Ben Attal, Achraf Hakimi... pluie de stars à Paris pour une soirée très spéciale

Thylane Blondeau et Ben Attal, Achraf Hakimi... pluie de stars à Paris pour une soirée très spéciale

Thylane Blondeau et son compagnon Ben Attal étaient de sortie au Parc de Princes ce samedi. Thylane Blondeau et son compagnon Ben Attal - Célébrités dans les tribunes au match de football du PSG face à Nantes au Parc des Princes à Paris. © Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, CYRIL MOREAU / BESTIMAGE

Ils ont notamment pu assister au 201e but de Kylian Mbappé avec le PSG, ce qui fait de lui le meilleur buteur de l'histoire du club. Joie des joueurs du Paris SG aprés le 201e buts de Kylian Mbappe (Paris SG) - Football - Ligue 1 Uber Eats - Victoire du PSG face à Nantes (4-2) au Parc des princes à Paris le 4 mars 2023. © Baptiste Autissier / Panoramic / Bestimage © BestImage, Baptiste Autissier / Panoramic / Bestimage

Une cérémonie a été organisée à l'issue de la rencontre pour le féliciter. Il a notamment reçu un trophée avec le désormais très célèbre nombre "201" gravé dessus. Cérémonie en l'honneur de Kylian Mbappe au Parc des princes après son but contre le FC Nantes (victoire du PSG 4 à 2 face à Nantes) , il devient le meilleur buteur de l'histoire du PSG avec 201 buts le 4 mars 2023. © BestImage, Zuma Press/Bestimage

Son ami et coéquipier Achraf Hakimi, récemment mis en examen pour viol, était également présent pour le féliciter. Il était en tribune et pas sur le terrain avec lui car il se remet d'une blessure. Achraf Hakimi (mise en examen pour viol) assiste dans les tribunes au match du PSG face à Nantes (4-2) au Parc des Princes à Paris le 4 mars 2023. © Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, CYRIL MOREAU / BESTIMAGE

6 / 29