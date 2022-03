Tiger Woods : Honoré devant sa famille, hommage touchant de sa fille Sam (14 ans)

Tiger Woods est indéniablement un des plus grands golfeurs de l'histoire ! Il a consolidé son statut de légende mercredi soir lors d'une cérémonie, en présence de sa famille. Sa fille aînée Sam lui a rendu un touchant hommage.

Comme le rock'n'roll et le basket-ball, le golf a aussi son Hall Of Fame ! Tiger Woods y a été inscrit ce mercredi 9 mars 2022, sous les yeux de sa mère Kultida, de sa compagne Erica et de ses deux enfants, Sam et Charlie (14 et 12 ans, nés de son précédent mariage à Elin Nordegren). L'aînée, Sam, s'est exprimée à la tribune et a prononcé un discours poignant pour son papa, en évoquant son terrible accident de voiture.

"Dernièrement, papa s'est entraîné plus dur que jamais. Tu étais sur un lit d'hôpital, il y a environ un an. Un de tes plus gros coups durs, un des moments les plus terrifiants de ta vie et de la nôtre. On ne savait pas si tu rentrerais à la maison avec tes deux jambes. Aujourd'hui, en plus d'être inscrit au Hall Of Fame, tu es aussi là, debout sur tes deux pieds, a déclaré Sam Woods, devant une audience très attentive. C'est pour ça que tu le mérites. Parce que tu es un battant. Tu as toujours franchi les obstacles, en étant le premier golfeur noir et asiatique à remporter un trophée majeur, en remportant ton cinquième Masters après plusieurs opérations du dos, et en étant capable de marcher, seulement quelques mois après ton accident."

Une phrase de l'adolescente a touché Tiger Woods plus que tout le reste : "Je t'ai inscrit au Hall Of Fame des pères il y a longtemps."