Tom Cruise et Penelope Cruz : Baiser et gestes tendres, photos des ex-amants très tactiles

Ce soir en prime time sur M6 sera diffusé le premier volet de la désormais saga Top Gun. L'occasion de revoir la légende Tom Cruise dans le rôle qui l'a révélé au yeux du monde entier au cours des années 1980. Depuis sa success story n'a pas faibli : Nombreuses collaborations avec les réalisateurs les plus prestigieux du milieu (Steven Spielberg, Stanley Kubrick, Brian de Palma, etc), cachets volumineux (290 millions de dollars pour Mission Impossible) et enfin multiples conquêtes amoureuses. On se souviendra notamment de son couple mythique avec celle qui a été sa partenaire dans Vanilla Sky, Penelope Cruz...

En effet, c'est sur le tournage de l'adaptation du film espagnol Ouvre les yeux que l'acteur originaire de Syracuse aux Etats-Unis tombe amoureux de la belle espagnole alors qu'il est encore marié à l'époque avec Nicole Kidman. Une situation qui ne préoccupe guère la comédienne puisqu'elle n'envisage pas une relation avec un partenaire de jeu. "Je ne suis jamais tombée amoureuse de quelqu'un avec qui je travaille. Ça a toujours été après. Si quelque chose devient amitié, alors peut-être des mois plus tard, ça devient autre chose, mais vous ne pouvez jamais le savoir. C'est toujours un mystère" confiait-elle quelques années plus tard.

Le beau Tom prend son mal en patience et c'est en 2001, peu après son divorce avec l'Australienne, qu'il passe à l'action. Pénélope et lui s'affichent alors pour la première fois main dans la main à Los Angeles lors de l'avant-première de Capitaine Corelli, un long-métrage où l'actrice ibérique partage l'affiche avec Nicolas Cage .

Ainsi débute le couple le plus étonnant d'Hollywood. Une idylle qui prend brutalement fin trois ans plus tard en 2004. Pour quel motif ? Une fois de plus, Tom Cruise est rattrapé par ses liens douteux avec l'église de la scientologie (légale aux Etats-Unis mais considérée comme une secte en France). Très intrusive, l'organisation religieuse finit par faire vivre un calvaire à la comédienne, qui décide de dire stop. Dévasté, Tom Cruise retrouve l'amour peu de temps dans les bras de Katie Holmes, qu'il épousera et dont il divorcera après la naissance de leur fille Suri. Penélope Cruz s'est, quant à elle, mariée en 2010 avec l'acteur oscarisé Javier Bardem.

