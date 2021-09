Tomer Sisley et sa femme Sandra enlacés : moment complice pour un bel évènement

Après une journée d'hommage, notamment marquée par l'inauguration d'une esplanade au nom de Johnny Hallyday ainsi que par la révélation d'une sculpture unique, les fans du défunt artiste avaient rendez-vous le soir venu pour un concert diffusé sur France 2. Une foule de VIP était de la partie.

Parmi les spectateurs de ce show mis sur pied par Laeticia Hallyday, il fallait notamment compter sur le comédien Tomer Sisley. Le très séduisant interprète de Largo Winch s'est défoulé au son des tubes du rockeur en compagnie de sa femme, la communicante Sandra Sisley. Sur Instagram, elle a posté une photo d'eux dans les coulisses. "Concert de folie ce soir au @accor_arena en hommage à Johnny ! Bravo ma @lhallyday pour tout ce que tu fais pour la mémoire du papa de tes merveilleuses filles @jadehallyday @joyhallyday! On s'est éclatés, on a été émus, on a chanté, on a pleuré, c'était fou...!!", a-t-elle notamment écrit.

Sandra Sisley n'a pas manqué ensuite d'énumérer les nombreux artistes invités à se produire ajoutant que, dans la salle, elle était alors au milieu de "gens remplis d'amour et d'émotions aux sons des chansons que nous connaissons toutes par coeur." La communicante et son amoureux ont donc passé un très beau moment, tout comme les 3,3 millions de téléspectateurs devant la télévision.