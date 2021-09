Concert hommage à Johnny Hallyday : Florent Pagny, Patrick Bruel... les premières images du grand show

Le grand concert hommage de Johnny Hallyday, c'est ce soir ! Très attendu par les fans du Taulier, cet événement exceptionnel sera diffusé le 14 septembre 2021 sur France 2, dès 21H05. Mathieu Vergne, producteur chez DMLSTV et époux d'Ophélie Meunier a dévoilé en avant-première les premières images du grand show sur Instagram. Sur les vidéos, on découvre Kad Merad, Florent Pagny, Patrick Bruel mais aussi Patrick Fiori répéter sur la scène de l'Accor Arena. Derrière les artistes sont projetées d'anciennes images de Johnny avec ses fans. "L'hommage se prépare..." écrit Mathieu Vergne en légende.

Un concert magistral baptisé Johnny Hallyday : que je t'aime - dont les bénéfices seront reversés à des associations caritatives - qui devrait réunir près de 9000 fans selon Le Parisien. Une vingtaine d'artistes sont attendus comme Pascal Obispo, Yodelice, Gérald de Palmas, Calogero, Gad Elmaleh,Kendji Girac,Christophe Maé , Louis Bertignac,Louane, ou encore Jenifer. Exclusivité pour ce show, un invité mystère sera convié sur scène pour venir interpréter un titre du rockeur décédé le 5 décembre 2017.

C'est Warner, la dernière maison de disques du chanteur, qui a organisé un grand concours sur les réseaux sociaux le 12 juillet dernier afin de choisir un internaute qui viendra chanter sur la scène de l'Accor Arena un titre de son idole. Les candidats devaient envoyer une vidéo où ils apparaissaient en train d'interpréter plusieurs morceaux du Taulier. Un jury composé de Laeticia Hallyday, de la productrice Anne Marcassus et de la société DMLSTV ont ensuite choisi leur candidat préféré qui enregistra également par la suite un single, produit par Laeticia Hallyday et sa société Artistes et Promotion, puis distribué par Warner Music France.

Un peu plus tôt dans la journée, une esplanade dédiée à Johnny Hallyday a été inaugurée à Paris ainsi qu'une immense sculpture de 6 mètres de hauteur avec un manche de guitare en haut duquel trône une Harley-Davidson. Laeticia Hallyday et ses filles Jade (17 ans) et Joy (13 ans) étaient présentes. "Je voulais une oeuvre dédiée à Johnny qui détestait les sculptures à son effigie. La guitare et la Harley sont des éléments de la vie de Johnny. Difficile de ne pas les associer. C'est sa vraie moto, mais elle a été désossée, sans moteur, sans les éléments qui pourraient énerver les écolos", a-t-elle fait savoir au Parisien.