Top Chef 2020 : Mory Sacko travaille avec un ex-juré

À partir du 19 janvier 2020, les mercredis des téléspectateurs de M6 seront croquants et gourmands. Top Chef fera son retour à la télévision à cette date et, mardi 4 février, la chaîne a dévoilé les portraits et photos des candidats de cette nouvelle saison qui s'annonce plus audacieuse que jamais. Parmi eux se trouve Mory Sacko, un jeune homme de 27 ans qui connaît bien un ancien membre du jury de l'émission culinaire.

Les premiers souvenirs du jeune homme concernant la cuisine viennent de documentaires sur les palaces qu'il regardait à la télévision. Passionné par ce milieu, il a décidé d'en faire son métier et il a eu la chance de réaliser son rêve. Après avoir fait ses premières armes en tant que commis au Royal Monceau, il est passé demi-chef de partie. Souhaitant élargir ses horizons, il a ensuite rejoint le Shangri-La à Paris en 2015, puis il a intégré le Mandarin Oriental avec... Thierry Marx. Ce chef est bien connu du public, car il a été juré de Top Chef au côté de Ghislaine Arabian, Jean-François Piège, Cyril Lignac et Christian Constant au cours des cinq premières saisons. On peut donc imaginer qu'il a donné quelques précieux conseils à son poulain qui a gravi les échelons à ses côtés.

Depuis 2018, il est sous-chef de ce restaurant gastronomique. Grâce à cette expérience, Mory a découvert une cuisine originale et moderne qui pourrait bien lui servir dans le concours culinaire, ainsi que dans son futur restaurant. Il a en effet pour projet d'ouvrir son resto gastronomique et espère bien décrocher rapidement une étoile.

Avant cela, il devra séduire Hélène Darroze, Philippe Etchebest, le nouveau venu Paul Pairet et Michel Sarran, dans Top Chef 2020. Et cette année, le niveau augmente, car les candidats devront réaliser des plats encore plus créatifs. Le public et eux découvriront des chefs aux univers originaux qui leur lanceront de gros défis, mais leur donneront aussi de précieux conseils.