Top Chef 2021 – Jarvis éliminé : Sa relation tendue avec ses parents, sa situation amoureuse... il dit tout

Mercredi 17 février 2021, M6 diffusait le deuxième épisode de Top Chef, saison 12. Et après les départs d'Adrien et de Yohei la semaine précédente, un nouveau candidat a quitté le concours culinaire. En effet, Jarvis Scott a été éliminé de Top Chef ! En exclusivité pour Purepeople.com, le jeune cuisinier de 25 ans se confie sur son aventure, sa relation compliquée avec ses parents mais aussi les déclarations d'amour enflammées qu'il reçoit depuis la diffusion !

Que ressentez-vous lorsque vous comprenez que vous êtes éliminé du concours ?

Les chefs ont eu des commentaires assez cool à mon égard lorsque je suis parti. J'ai été vraiment touché par leurs mots. Alors je n'ai aucun regret, j'ai été pris au casting de Top Chef, et c'est déjà pas mal. J'ai fait ce que j'avais à faire. Ça ne l'a pas fait, c'est comme ça. J'ai pu rencontrer des gens super malgré tout. Je n'en garde que du positif !

D'après vous, qu'auriez vous pu faire pour espérer poursuivre le concours ?

On peut toujours faire mieux... J'aurais pu proposer quelque chose d'autre, c'est sûr. Mais après, on est encore dans les débuts de l'émission. J'étais encore un peu perdu, je n'étais pas à l'aise à 100%. Et puis surtout comme je l'ai dit, j'étais en face de Mohamed et Matthias qui ont tous les deux des CV longs comme mon bras et qui sont deux excellents cuisiniers. C'était très dur pour moi de les battre. Ils m'ont battu, c'est très bien pour eux et je leur souhaite bonne chance pour la suite.

Si vous aviez pu intégrer la brigade de votre choix, laquelle ça aurait été ?

En tant que cavalier solitaire, j'aurais pris toutes les brigades ! J'en étais à un point où je voulais juste intégrer une équipe à tout prix. Mais si je devais faire la fine bouche, j'aurais voulu rejoindre la brigade de Philippe Etchebest. C'est le chef qui me booste le plus.

Quel a été le meilleur moment de votre aventure ?

Bizarrement, c'est con, mais je dirais que c'est mon élimination. Parce que j'ai reçu des commentaires positifs et c'est le moment où j'ai été le plus touché dans l'émission. Au niveau des compliments et des larmes, c'était le meilleur moment pour moi.

Quel a été le moment le plus difficile ?

Sans hésiter, la première épreuve. T'arrives sur le plateau, tu découvres le truc. C'est immense, t'es un peu perdu... C'est le moment le plus compliqué à mon sens.

Quels sont vos camarades chouchous, ceux que vous souhaitez voir aller au bout ?

J'adore Thomas. Matthias, Pierre, Arnaud aussi... En vrai, tous. Je n'ai pas vraiment de préféré. Je les aime tous et je leur souhaite à tous d'aller le plus loin possible, sans exception.

Vous n'avez pas intégré de brigade, vous qui étiez à la recherche d'une famille de substitution...

J'ai participé à Top Chef pour intégrer une famille de cuisiniers. J'associe les brigades à une petite famille, c'est vrai. Du fait qu'on avance ensemble malgré les éliminations et tout ce qui peut se passer.

Quels sont vos rapports avec vos parents aujourd'hui ?

Aujourd'hui, je n'ai pas forcément de bons rapports avec mes parents. Mais ça va mieux qu'avant parce qu'ils voient que je fais quelque chose de ma vie. Je n'ai pas d'excellents rapports avec eux, non. Ils ont regardé le premier épisode, ils m'ont vu. Je pense qu'ils sont fiers mais je n'ai pas plus de retours que ça.



Votre look, avec vos santiags, a beaucoup plu sur les réseaux sociaux... Vous avez même eu une demande en mariage sur Twitter ! Comment le vivez-vous ?

J'ai des demandes en mariage sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. C'est marrant parce que tu passes de personne le mercredi à être quelqu'un le mercredi soir, avec plein de gens qui te parlent, une émulation autour de toi. C'est plutôt agréable, moi je le vis bien. J'aime les filles et elles m'aiment, donc c'est cool (rires) ! Je suis un coeur à prendre.

Comment avez-vous vécu cette première expérience télé ?

Je l'ai hyper bien vécue ! On était tous confiné dans un hôtel, je m'entendais bien avec tout le monde. C'était que du kiff ! Sur le plateau, il y avait une bonne ambiance. Ça va vite mais j'ai vraiment apprécié le tournage.

Au niveau humain et relationnel, cela m'a beaucoup apporté. J'ai rencontré des gens qui font le même métier que moi, qui partagent la même passion que moi, qui sont jeunes et cool. Du coup, on est un peu une famille, la nouvelle famille Top Chef 2021.

Envisagez-vous de refaire de la télé ?

Pour l'instant on ne m'a rien proposé. Mais si on me propose un truc cool qui me convient, pourquoi pas !

Quels sont vos projets ?

J'ai des projets sur Paris dont je ne peux malheureusement pas parler pour l'instant. On va essayer de faire encore un peu de bruit !

