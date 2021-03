Top Chef 2021 : Matthias proche de deux Top Chef emblématiques, une photo retrouvée

Cette édition a été remportée par Jean Imbert, mais de nombreux candidats du concours ont depuis tiré leur épingle du jeu. C'est le cas de Norbert Tarayre, Noémie Honiat ou encore de nos deux stars. Les compagnons de Laury Thilleman (Miss France 2011) et Silvia Notargiacomo (Danse avec les stars) prennent la pose avec Matthias Marc attablés au restaurant Substance dans le 16e arrondissement de Paris, où le jeune homme est chef. Une réunion culinaire en vue de la préparation de Taste of Paris, festival où chefs et producteurs se rencontrent et proposent des dégustations de qualité au Grand Palais.

Matthias Marc n'est pas le seul candidat à connaître du monde. Son camarade Mohamed Cheikh avait déjà croisé Stéphane Rotenberg en 2017 lors de la soirée Chef de l'année. Aussi, Pierre Chomet et Bruno Aubin ont carrément travaillé ensemble au Bristol il y a des années. "On était toute une bande de potes, on se connaissait au travail et on faisait aussi des soirées ensemble. J'apprécie beaucoup Pierre", nous avait confié Bruno, qui révélait au passage avoir fait ses premiers pas au côté de Philippe Etchebest.

Comme quoi, le monde de la cuisine est tout petit...