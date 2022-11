Top Chef : Consécration pour un ancien candidat, il célèbre avec sa belle chérie et Hélène Darroze

Au tour du grand public de voter pour ses restaurants préférés ! C'est ce qu'a mis en place TheFork Awards. L'édition 2022, et la troisième de son histoire, s'est d'ailleurs tenue le 21 novembre à Bordeaux, au Palais de la Bourse. 320 personnes avaient fait le déplacement pour l'occasion et pour découvrir les 76 jeunes chefs qui ont eu l'audace d'ouvrir leur établissement en période de crise sanitaire. Tous étaient parrainés par des toques confirmées lors de cette soirée étonnement animée par l'écrivain Frédéric Beigbeder et la journaliste Sandy Heribert. Les prétendants aux différents titres ont été soumis aux votes des Français tout l'été, mais seuls six d'entre eux ne pouvaient être récompensés.

"The Fork Awards, ce sont des prix remis aux meilleures ouvertures de l'année, a résumé Damien Rodière, directeur général Europe de l'application. Nous avons au préalable réuni un jury de 77 grands chefs, pour la plupart étoilés, qui nous ont confié leurs adresses coup de coeur. Il fallait que ce soit de nouveaux restaurants récemment ouverts, sur les 12-18 derniers mois, et qui n'avaient jamais été reconnus par un grand guide ou un grand média. Ils nous ont confié 76 adresses, que l'on a révélées au grand public en juin, et qui a voté pendant trois mois". 15 000 votants ont désigné les prix de cette année.

Palmarès 2022 de TheFork Awards

4 Prix du Public

-Inès Trontin, Pèche à Paris, parrainé par Jérôme Schilling

-Maxime Pujol, restaurant Bergamote à Lyon, parrainé par Jérémy Galvan

-Robin Dorgler, restaurant Miro à Ostwald, parrainé par Julien Binz

-Camille Delcroix (ancien vainqueur de Top Chef 2018), restaurant Bacôve à Saint-Omer, parrainé par Gilles Goujon

1 Prix spécial Bordeaux

-Alexandre Bru, restaurant Sens à Bordeaux, parrainé par Nicolas Masse

Et enfin, le Grand Prix du Public a été attribué à Mallory Gabsi, pour son restaurant Gabsi à Paris. Et l'ancien demi-finaliste de Top Chef (2020) était parrainé par son ancienne cheffe de brigade Hélène Darroze ainsi que par Michel Sarran et Guy Savoy.