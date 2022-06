Une immense star du PSG bientôt acteur dans une série !

La saison du Paris Saint-Germain a laissé un vrai goût d'amertume aux fans du club de la capitale. Après un mercato cinq étoiles avec les arrivées de Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma, tous les espoirs étaient permis, mais malheureusement l'équipe a une nouvelle fois échoué dans sa quête de trophée européen. Malgré ce nouvel échec, Kylian Mbappé a annoncé qu'il restait, tout comme Lionel Messi, arrivé l'an dernier. S'il n'a pas eu le rendement qui était le sien du temps où il jouait à Barcelone, le mari d'Antonela Roccuzzo a plutôt bien terminé la saison, de bon augure pour l'an prochain.

Si la passion pour le football est ancrée en lui, on connaissait moins l'intérêt de Lionel Messi pour le cinéma. En effet, comme on vient de l'apprendre, le joueur de 34 ans a tourné dans une série ! Intitulée Los Protectores (Les Protecteurs), il s'agit d'une série argentine très populaire dans le pays du champion. Ce dernier a déjà tourné ses scènes à Paris et il devrait apparaître dans le premier épisode de la deuxième saison, qui sera diffusée à partir de 2023 sur Star+.

Cela nous a tous vraiment surpris, non seulement sa qualité humaine, mais aussi son jeu d'acteur

La chaîne a diffusé un petit clip promotionnel dans lequel on voit ​​Lionel Messi pendant le tournage de la série à Paris, dans un hôtel de la capitale et le père de trois garçons a l'air particulièrement à l'aise. "Cela nous a tous vraiment surpris, non seulement sa qualité humaine, mais aussi son jeu d'acteur", déclare Andrés Parra, l'un des acteurs de Los Protectores. Pour ce qui est du scénario de la série, elle s'intéresse au monde du football et suit les histoires de trois représentants de footballeurs et ces derniers devront faire "face à une menace inattendue pour leur entreprise".