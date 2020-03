Valérie Bègue : Sa mère, son "héroïne" face au Covid-19...

Comme de nombreux Français, la maman de l'ex-reine de beauté Valérie Bègue continue de travailler, multipliant les risques de contamination au Covid-19. Sur Instagram, la Miss France 2008 a salué la force et le courage de sa mère, Marie-Jeanne.

Dans la story de son compte suivi par 85 000 abonnés, Valérie Bègue a donc partagé une flopée de photos pour rendre hommage à sa maman. "Ma mère est la femme la plus extraordinaire. (...) Elle est auxiliaire de vie pour les personnes âgées. Sans masque, tous les jours, elle continue de se rendre à leur chevet pour prendre soin d'eux. Pour ne pas les laisser seuls. Pour leur offrir un peu de compagnie et de réconfort. Malgré le risque", a commenté la jolie Réunionnaise de 34 ans. Marie-Jeanne Bègue, qui mérite comme tant d'autres membres du personnel médical des applaudissements nourris tous soirs, souffre donc d'un manque criant d'équipement pour aller travailler tous les jours.

Dans sa story, Valérie Bègue a précisé que sa maman faisait en sorte de se protéger du mieux possible même sans être en possession des bons masques - les fameux masques FFP2 réservés en priorité au personnel de santé - en se cousant elle-même ses protections en tissu. "Ma mère est une héroïne", a ajouté l'ex-femme du nageur Camille Lacourt avec qui elle a eu une petite Jazz (7 ans).

L'ancienne Miss a aussi salué tous ceux qui continuent de travailler au péril de leur vie, en se postant en photo, applaudissant à sa fenêtre. "Total soutien aux soignants de l'@APHP et à tous ceux qui combattent sans relâche dans toutes les régions et dans tous les corps de métiers #avecvous on va gagner contre le #covid19 #OnApplaudit. Vous êtes nos héros. L'Assistance publique – Hôpitaux de Paris a également lancé via sa fondation un fond d'urgence covid-19. http://fondationrechercheaphp.fr/urgence-coronavirus/ Bises du coude", a-t-elle ajouté.

Nul doute qu'elle a également eu une pensée amicale pour sa consoeur de concours, l'ancienne Miss France Marine Lorphelin, en première ligne sur le terrain puisqu'elle est interne en médecin.