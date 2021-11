Valérie Lemercier dévoile avoir déjà "flirté" avec Franck Dubosc

Présente aux côtés de Nikos Aliagas dans la présentation de 50'Inside, ce samedi 6 novembre 2021, Valérie Lemercier a fait une révélation jusqu'alors méconnue. Alors que l'animateur annonçait une séquence au sujet de Franck Dubosc, l'actrice à l'affiche de son film Aline (portant sur Céline Dion) a dévoilé avoir flirté avec l'acteur emblématique de la saga Camping.

"On va maintenant parler d'un acteur que vous connaissez bien ma chère Valérie Lemercier, que vous avez fréquenté au moment le conservatoire de Rouen. Vous avez tourné un film ensemble, Bienvenue à bord", a d'abord annoncé l'animateur. Une anecdote qui a vraisemblablement rappelé un drôle de souvenir à l'actrice de 57 ans. "Je vais même vous dire une chose, on a eu un petit flirt", a-t-elle révélé.

"Ah ! Vous avez eu un petit flirt avec Franck Dubosc ? Révélations !", lui a alors répondu l'animateur, surpris par cette nouvelle. "Un baiser, c'est tout", a-t-elle ensuite ajouté, avant de poursuivre, non sans humour : "Je me souviens qu'il était très poilu de torse même si nous n'avons pas été corps contre corps." Un petit baiser échangé durant leur jeunesse : "On avait dix-sept ou dix-huit ans, et c'était le petit pot de fin de classe."

Une vie de couple loin des projecteurs

Concernant ses histoires d'amour, rares sont les confessions de Valérie Lemercier à ce sujet. Lors d'une récente interview accordée à nos confrères de Gala , l'actrice a donné plus de détails sur sa vie sentimentale. "C'est compliqué pour l'autre de se demander s'il doit ou ne doit pas être sur la photo (...) Je ne suis jamais sortie avec un acteur. Un homme qui pourrait trop être dans la séduction ne me séduit pas", avait indiqué la réalisatrice. Et de poursuivre au sujet de son mystérieux compagnon : "Pour l'instant, même moi, je ne le connais pas beaucoup."