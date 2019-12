Valérie Trierweiler retrouve Brigitte Macron et lui clame sa reconnaissance

Alors que de nombreux Français sont encore incertains quant au fait de pouvoir passer Noël en famille en raison des grèves qui perturbent le pays, au palais de l'Elysée, une poignée de chanceux a fêté l'événement avant l'heure ! Mercredi 18 décembre 2019, la première dame Brigitte Macron a reçu petits et grands...

Parmi les invités du traditionnel Noël de l'Elysée, il fallait ainsi compter sur une ancienne première dame : Valérie Trierweiler. Celle qui a repris son métier de journaliste et de romancière a partagé sur son compte Instagram une photo de ses retrouvailles avec l'épouse du président de la République, le tout accompagné d'un gentil message de reconnaissance. "Merci à Brigitte Macron d'avoir reçu Maxence et sa famille pour le Noël de l'Elysée. Maxence est atteint d'un osteosarcome. La maladie lui a coûté sa jambe. Il a besoin d'une prothèse qui lui permettra de courir comme n'importe quel enfant. Vous pouvez aider auprès de @associationsupermaximom Maxence est avec @romainmagellan notre protégé, rencontré par l'association de Pascal Olmeta comme @solennedebantel avec @elaofficielle #solidarite #noel #maxence #osteosarcome #fuckthecancer", a-t-elle écrit.

Valérie Trierweiler (54 ans) s'était engagée comme toutes les premières dames dans diverses causes du temps où elle tenait ce rôle en raison du couple qu'elle formait alors avec l'ex-chef de l'Etat François Hollande et, depuis qu'elle est revenue à la vie civile, elle continue d'oeuvrer pour les plus démunis. Elle est ainsi la marraine assidue du Secours populaire. C'est d'ailleurs par le biais de son travail associatif qu'elle a fait la rencontre de son nouveau compagnon Romain Magellan.

Lors du Noël de l'Elysée, les petits et les grands ont d'abord pu admirer le gigantesque sapin qui trône dans la cour avant de prendre part aux festivités. Au programme : boissons et collations, distribution de cadeaux et même showcase. C'est le populaire chanteur Amir, qui a annoncé récemment une pause dans sa carrière, qui a accepté de mettre l'ambiance sur scène. Son parolier et ami Nazim Khaled, également invité et qui a pris la pose avec Emmanuel Macron, a partagé des photos sur Instagram.