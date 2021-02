Vanessa Demouy soupçonnée d'avoir fait gonfler ses pommettes : mise au point franche

Vanessa Demouy, adepte de la chirurgie esthétique ? Après avoir publié de nouvelles photographies sur son compte Instagram, l'actrice de 48 ans a été interpellée par de nombreux internautes persuadés qu'elle avait eu recours à une opération de chirurgie esthétique afin de retoucher de son visage. La jeune femme révélée dans Classe Mannequin a tenu à rétablir sa vérité en story Instagram.

J'ai pris 5 kilos

"Je voulais faire une petite réponse collective car j'ai reçu pas mal de messages de mes Insta fans qui me demandent si je m'étais fait gonfler les pommettes par rapport aux dernières photos que j'ai postées. Alors je sais pas comment je dois le prendre à vrai dire.. indique la mère de Solal. Non j'ai toujours eu des pommettes saillantes. J'ai les pommettes de ma mère en fait. Et j'ai pris du poids voilà ça arrive. À mon âge je me rapproche doucement de la cinquantaine on change, on stocke plus facilement et je dois vous dire que depuis le mois d'octobre j'ai pris 5 kilos."