Veronika Loubry : Magnifique déclaration à sa belle-fille Léa, une véritable bombe, malgré la période difficile

On imagine que Thylane et Ayrton Blondeau, les deux enfants de Veronika Loubry, n'ont pas manqué de penser à leur demi-soeur, avec qui ils se sont toujours parfaitement entendus, et que l'heureux papa de la jeune femme lui a également témoigné tout son amour en ce jour spécial. Surtout dans ce contexte si particulier : comme l'annonçait Veronika Loubry il y a quelques jours, son compagnon est en effet atteint d'un cancer.

Une épreuve à surmonter

Alors qu'elle avait seulement annoncé à ses abonnés, dans un premier temps, une "épreuve difficile" à combattre, elle avait ensuite précisé qu'il s'agissait d'une grave maladie qui touche son compagnon. "Ca nous est tombés dessus", avait-elle expliqué, encore sonnée, avant d'annoncer que le couple ne lâcherait rien : "C'est un nouveau combat qui va s'engager (...) Je vais combattre, je ne vais pas me battre, c'est mon amoureux qui va se battre (..) C'est ma vie, c'est mon homme, c'est tout pour moi...". Une belle déclaration pour la quinquagénaire, bien décidée à aider son amoureux jusqu'à la guérison, malgré quelques frayeurs au début.

"J'ai voulu tout lâcher, tout abandonner.. Il m'a dit ' si tu fais ça, c'est moi qui vais pas être content'. Il me donne la force et le courage...Alors parfois je vais craquer. Tout à l'heure, j'étais dans ma forêt, j'ai hurlé de douleur. Et après, pour lui, parce qu'il veut me voir avec le sourire, je vais être avec lui. Il y'aura des moments durs, mais il va se battre mon homme ! Et dans dix ans ans, il sera là !", avait-elle expliqué sur Instagram.

Un combat dans lequel le couple est sans doute particulièrement aidé de ses enfants : Léa et Allison doivent être à fond derrière leur papa si discret, malgré leurs carrières très prenantes (la première est photographe et la deuxième DJ) tout comme Thylane (22 ans) et Ayrton (15 ans), les enfants de Veronika, qui sont toujours derrière elle.