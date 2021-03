Vianney moqué sans pitié sur Twitter : amusé (et dépité) il réagit avec humour !

Arnaques, insultes, polémiques... Twitter n'est clairement pas le réseau social le plus friendy mais, parfois, il est aussi une source de divertissement. Dimanche 28 février 2021, un utilisateur s'est amusé à tourner en ridicule le populaire chanteur Vianney... lequel a réagi.

Postant une photo d'archives de l'interprète du tube Beau-papa, prenant la pose au tournoi de tennis de Roland-Garros, en pull bleu et chemise, pantalon sombre et pochette à la main, on peut lire en légende : "Je suis en 2e année d'école de commerce et j'ai lancé ma start up de chaussettes connectées qui m'envoient une notif quand elles sont trouées." Succès immédiat de cette publication moquant l'ancien look de Vianney, brocardé ici en fils à papa tout droit sorti des pires clichés autour des écoles de commerce. Au total, pas loin de 54 000 utilisateurs hilares ont liké ce tweet.