Vianney ne cesse d'embrasser sa femme Catherine, Michèle Laroque complice avec sa fille lors d'une sortie sportive

Comme chaque année, les meilleurs joueurs de tennis au monde se réunissent pour la deuxième fois de la saison à Paris pour en découdre. Ils viennent une première fois fin mai pour participer à Roland-Garros, qui a une fois de plus été remporté par Rafael Nadal cette année, et ils y reviennent à l'automne pour le tournoi de tennis de Paris-Bercy, un Masters 1000 avec beaucoup d'enjeux pour les joueurs. Cette année, tous les meilleurs sont de la partie et si Novak Djokovic semble bien parti pour l'emporter, son grand rival espagnol a déjà été éliminé hier soir face à l'Américain Tommy Paul. Une contre-performance pour celui qui vient tout juste d'être papa pour la première fois, mais toujours gêné par de nombreux problèmes physiques.

Ce mercredi 2 novembre, les Français étaient à l'honneur et Gilles Simon a offert un match incroyable face à Taylor Fritz. Alors qu'il a annoncé la fin de sa carrière après ce tournoi, le grand copain de Jo-Wilfried Tsonga et Gaël Monfils a réussi un bel exploit et les spectateurs étaient là pour l'encourager toute la soirée. Un stade de Bercy bien rempli et les célébrités avaient fait le déplacement pour cette belle journée où Corentin Moutet a lui aussi fait le show. Parmi les stars présentes, on a pu apercevoir Vianney, venu avec sa femme Catherine Robert et les deux tourtereaux étaient particulièrement complices (les photos sont à retrouver dans le diaporama).

Une célèbre cuisinière dans les tribunes

Liés par leur amour commun pour le tennis, le couple s'est montré très proche et le chanteur n'a pas hésité à embrasser et câliner celle qui partage sa vie depuis 2016. Les amoureux n'étaient pas seuls dans les gradins puisqu'à leurs côtés on a pu voir Michèle Laroque. L'actrice de 62 ans était accompagnée de sa fille, Oriane Deschamps, visiblement très proche de sa mère. Pour les amateurs de cuisine, la célèbre Mercotte était également de la partie, assise juste à côté d'eux.

Une belle brochette de stars venues soutenir les Français et visiblement, elles leur ont porté chance !