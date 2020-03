Victor Lanoux : Son fils dévoile les secrets de sa relation avec Marie-José Nat

Interviewé par Ici Paris, le fils aîné de Victor Lanoux s'est confié sur celle qui a longtemps été sa belle-mère, Marie-José Nat. Très proche de celle-ci, Richard admirait l'amour et la complicité qui existaient entre son père et l'actrice. Il raconte : "Ils s'étaient bien trouvés tous les deux. Marie-José Nat était une femme extraordinaire, ils s'entendaient bien. Intellectuellement, ils étaient sur la même longueur d'onde. Je leur rendais visite en Corse, chez elle pendant les vacances. Elle a toujours été très chouette avec moi."

Victor Lanoux avait rencontré Marie-José pour la première fois en 1977 sur le tournage du film Passé simple (réalisé par celui qui était alors le mari de l'actrice, Michel Drach). Un amour d'abord gardé secret jusqu'au moment où Marie-José Nat divorce de Michel en 1981. Ils officialisent véritablement leur romance en 1985 lorsqu'ils partagent ensemble la pièce Voisin Voisine. Interviewée à l'époque par le magazine Paris Match, l'actrice avait confié à propos de sa relation avec la star de Louis la Brocante : "Nous nous enrichissons encore plus de partager une même aventure professionnelle. Cela exalte les goûts communs et révèle des oppositions qui nous obligent à rester en éveil l'un de l'autre. Victor est un homme bon, un homme vrai et sa gentillesse est irrésistible."

"Particulièrement triste" lorsqu'il a appris son décès en octobre 2019 à l'âge de 79 ans, Richard (issu du premier mariage entre Victor Lanoux et Nicole) n'oubliera jamais celle qui a été comme une seconde mère pour lui pendant de si nombreuses années.