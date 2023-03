Vincent Cassel : Son vrai nom de famille ne passe pas bien, révélations sur sa véritable identité

Vincent Cassel donne la réplique à Bérénice Bejo et Florence Foresti dans Le Bonheur des uns, diffusé ce soir sur M6. L'occasion de s'attarder sur l'acteur de 56 ans, récemment à l'affiche dans le dernier Astérix et Obélix, et plus précisément sur son nom de famille. En effet, car si celui-ci paraît très harmonieux, il n'est en réalité pas le sien. Il devrait normalement s'appeler Vincent Crochon. L'origine de ce changement de nom provient de son père, comme le révélait le magazine Voici en février dernier. Jean-Pierre Cassel avait opté pour ce nom dans les années 50.

"Parce qu'à l'école, tu comprends vite que Cassel, ça passe mieux que Crochon", avait expliqué l'ex-mari de Monica Bellucci à nos confrères. Il a ainsi "fait les démarches" nécessaires afin que "Cassel" devienne son "vrai nom". Voilà de quoi surprendre ses fans, lui qui ne s'était jamais réellement confié sur ce sujet auparavant, que ce soit en interview, sur ses réseaux sociaux ou encore à l'écran. Sans doute avait-il la crainte que son nom d'origine prenne le dessus sur son nouveau nom.

Une habitude chez les stars ?

Mais il a certainement de quoi être rassuré, puisque c'est en tant Vincent Cassel, qu'il a marqué le cinéma Français mais aussi international à travers des rôles iconiques comme dans La haine, L'Instinct de mort et L'Ennemi public n° 1 (deux films grâce auquel il a remporté le César du meilleur acteur en 2009, ndlr) et qu'il s'est par conséquent fait connaître du grand public. Cela ne serait donc pas naturel de l'appeler autrement que Vincent Cassel.

A noter qu'il n'est pas la seule célébrité à ne pas porter son nom ou son prénom d'origine. Dany Boon, Patrick Sébastien, Fabrice Luchini, Line Renaud, Jean Reno, Patrick Bruel, Sophie Marceau... Tant de stars qui ne se font pas appeler par leur vrais noms ou prénoms. Sans oublier bien évidemment Johnny Hallyday, qui s'appelait en réalité Jean-Philippe Smet, ou encore JoeyStarr, Didier Morville de son vrai nom.