Vincent Lindon et Sandrine Kiberlain : "Je me suis dit : 'Ah m**de !'", elle raconte comment il l'a séduite

Quand le réalisateur Jean-Pierre Ronssin a dirigé Vincent Lindon et Sandrine Kiberlain dans L'Irrésolu en 1993, savait-il qu'il voyait naître un véritable couple, futur parent d'une fille en 2000 devenue comédienne aussi, Suzanne ? C'est en tout cas ce qui s'est produit et depuis, les amoureux sont séparés mais gardent de beaux liens entre eux. Dans une interview pour le magazine Vanity Fair en 2020, la comédienne était revenue sur sa relation avec celui qu'on retrouve ce 18 janvier 2023 sur Arte dans l'intrigante Apparition de Xavier Giannoli.

"C'est drôle, pour tous les hommes qui ont compté, je suis tombée amoureuse au premier regard. Comme foudroyée. Et parfois, ça ne m'arrangeait pas... La première fois que j'ai vu Vincent, il est arrivé, les cheveux en bataille, en fumant une clope et je me suis dit : 'Ah merde !'", s'est souvenue Sandrine Kiberlain dans les pages de Vanity Fair. La comédienne était effectivement en couple à cette période, l'objet de son affection aussi. Mais ils seront irrésistiblement poussés l'un vers l'autre. Vincent Lindon a même usé de stratagèmes pour montrer son intérêt auprès de sa dulcinée, en s'incrustant lors des repas dominicaux : "C'est ma soeur qui a compris : elle m'a dit, cet homme sera le père de ton enfant."

Après le coup de foudre, le mariage surprise

Une belle histoire d'amour marquée aussi par un mariage "surprise". "On m'a épousée sans que je le sache. Le prétexte, c'était qu'il m'emmenait fêter mon anniversaire, les yeux bandés, et je me suis retrouvée à la mairie avec des gens qui ne savaient pas ce qu'ils foutaient là. C'était fou, comme un enlèvement", a confié Sandrine Kiberlain dans Society. Un acte fou que d'autres auraient mal digéré, mais elle ne l'a pas vécu ainsi : "Moi, j'étais pas du tout là-dedans. Je n'ai pas forcément compris la violence du truc sur le moment, on se dit que c'est chevaleresque. Je n'ai même pas eu l'idée de dire non ? Il y a des gens qui ne vivent jamais de choses folles, eh bien celle-ci, témoigne que ma vie n'a jamais été ennuyeuse."

Depuis leur rupture, chacun a pris son chemin sentimentalement. Vincent Lindon s'est affiché au bras de Cécile Duffau lors du dernier Festival de Cannes, tandis que Sandrine Kiberlain garde sa vie privée plus secrète que jamais. Ils se sont retrouvés à l'écran de nouveau devant la caméra de Stéphane Brizé après Mademoiselle Chambon, dans Un autre monde il y a un an, affichant toujours leur talent et leur complicité sur écran.