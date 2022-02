Vincent Macaigne (Médecin de nuit) : Victime de deux AVC, son oeil touché, un récit poignant

A 43 ans, Vincent Macaigne mène désormais une belle carrière, lui que le grand public a notamment découvert au cinéma dans Le Sens de la fête. L'an passé, on a pu le voir dans le plus simple appareil dans L'origine du monde mais aussi dans Médecin de nuit, ce qui lui vaut une nomination comme meilleur acteur à la prochaine cérémonie des César. Mais la vie lui a joué un drôle de tour par le passé...

C'est sur le plateau de l'émission En aparté, jeudi 17 février 2022, que Vincent Macaigne a pu évoquer un coup du sort qui aurait pu lui être fatal. En effet, dans la trentaine, il a été victime de deux AVC ! "Vous avez eu des soucis de santé, jeune, à l'âge de 30 ans. Vous avez fait deux AVC. Ça change le regard sur la vie, les projets ? Je crois que vous avez aussi l'oeil gauche qui a été endommagé", a ainsi demandé la présentatrice Nathalie Lévy.

L'acteur, peu habitué à parler de lui, était un peu mal à l'aise mais a tout de même répondu. "L'oeil ça va. Je suis devenu aveugle d'un oeil pendant un certain temps. Mais après c'est revenu. Evidemment que ça change et, en même temps, pas tant que ça. J'ai eu un médecin assez génial (...) J'ai pris un peu de temps pour m'en remettre, pour qu'il n'y ait plus trop de séquelles. J'étais un peu hypocondriaque. J'avais tout le temps peur. Dès que j'avais un bras un peu engourdi, j'appelais les urgences, j'avais un numéro direct", a-t-il raconté.

Vincent Macaigne a mis un certain temps à mettre derrière lui ce pépin de la vie. Et c'est un médecin qui a réussi à le convaincre de "repartir dans la vie". Il ajoute : "Il m'a dit : 'Ecoutez, oubliez ce qu'il vous est arrivé, c'est un accident et vous avez autant de chance d'avoir un accident de voiture qu'un AVC.' Il m'a renvoyé dans la vie en me disant que c'était rien, d'arrêter d'y faire attention." Un conseil bien avisé puisque cela a permis à l'acteur de la série La Flamme de reprendre sa vie et sa carrière en main. Souhaitons-lui de décrocher la timbale le 25 février, lors de la 47e cérémonie des César.