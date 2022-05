Vitaa, maman fatiguée : Son cri du coeur sur sa fille Noa, qui lui fait passer des nuits d'enfer !

Ce n'est pas parce qu'elle a chanté sur toutes les scènes de France, qu'elle a vendu des millions de disques et que ses fans la soutiennent sur les réseaux sociaux que Vitaa n'est pas une maman comme les autres : à 39 ans, la chanteuse, qui vient d'accoucher de son troisième enfant, subit les pleurs nocturnes de sa petite dernière, Noa, absolument pas décidée à faire ses nuits.

La petite fille, née le 10 avril dernier, semble plutôt avoir envie de réveiller sa maman, comme la chanteuse l'a montré à ses abonnés dans sa story. Si l'on ne voit pas grand-chose, on entend bien le bébé pleurer, ce qui désole la complice de Slimane : "Bon bah pour le moment, elle inverse le jour et la nuit... Là c'est le début de sa journée", écrit-elle, continuant : "Pas prête de faire ses nuits, celle-ci... et moi non plus !". Le tout, agrémenté d'émojis en pleurs !

Maman de deux grands garçons (Liham et Adam, 10 et 7 ans), Vitaa avait sûrement oublié, depuis le temps, à quel point les nourrissons étaient exigeants la nuit ! Heureusement, la maman courageuse doit être aidée par son mari, le discret Hicham, avec qui elle est mariée depuis 2010 et qui s'occupe de ses enfants sans trop apparaître dans les médias.