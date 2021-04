Vivement dimanche : Michèle Bernier et Dany Brillant, un duo de choc face à Michel Drucker

Le 28 mars 2021 était diffusée une émission Vivement dimanche un peu spéciale. Elle marquait le retour de Michel Drucker à l'antenne après sept mois d'absence, à cause de ses problèmes de santé. Une semaine après ces retrouvailles émouvantes, le présentateur de 78 ans sera aux commandes d'un nouveau numéro, le 4 avril.

Cette semaine, Michel Drucker traitera de nouveau de l'actualité artistique. Pour ce faire, il a convié l'humoriste et actrice Michèle Bernier. Après avoir ému les téléspectateurs de France 2 dans Le Grand Oral en adressant une lettre à son regretté papa, elle devrait évoquer son rôle dans La Stagiaire (France 3). Elle y incarne Constance Meyer, une femme de 50 ans qui décide de suivre une nouvelle voie professionnelle après une erreur judiciaire qui l'a conduite en prison. L'ancienne exploitante agricole et maire de son village est devenue élève à l'École nationale de la magistrature. Chaque semaine, la série place la chaîne en première position grâce aux belles audiences. L'ancienne compagne de Bruno Gaccio parlera aussi sans doute de son spectacle Vive demain, qu'elle espère jouer devant un public une fois que la crise sanitaire ne perturbera plus le monde de la culture.

Dany Brillant devrait quant à lui parler de son album Dany Brillant chante Aznavour, sorti en octobre 2020. Il a souhaité rendre hommage à l'artiste qu'il aimait tant en reprenant ses plus grands titres, tels que La Bohème ou Je m'voyais déjà.

Enfin, Michel Drucker a reçu Michèle Cotta et Robert Namias. Les deux grandes figures des médias, qui ont notamment été à la direction de TF1, se sont alliées pour écrire deux livres. Le premier : Fake News (sorti en 2019) et le second Le brun et le rouge (en ventes à partir de 2020).

Rendez-vous le 4 avril à partir de 15h05 sur France 2 pour le nouveau numéro de Vivement dimanche.