Voici des signes qui prouvent que votre partenaire vous trompe, selon son signe astrologique...

Enfin, rares sont les Capricorne et les Poissons qui commettent des infidélités. La seule raison qui pourrait les y pousser est pour le Capricorne, le manque de reconnaissance, et pour le signe d'Eau le plus mystérieux le fait que la passion soit éteinte. Mais ces deux signes, s'ils sont infidèles, prendront souvent la même décision : quitter leur partenaire.