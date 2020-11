Wejdene scandalise : son nouveau clip "16" au coeur d'une polémique

D'abord Anissa, ensuite Coco, maintenant 16 : Wejdene enchaîne les tubes ! Elle espère que son nouveau single rencontrera le même succès que les précédents. Problème : le clip de la chanson scandalise...

La vidéo en question a été publiée le dimanche 8 novembre 2020. Elle illustre le titre 16, extrait de l'album du même nom de Wejdene, sorti le 25 septembre dernier. Dans le clip, Wejdene est accompagnée d'un ours noir, qu'elle tient en laisse et à qui elle donne à manger. Les images ont scandalisé les sympathisants de la cause animale. Alertée, la fondation Peta a adressé une lettre à la jeune star.

"Vous l'ignorez sûrement, mais les ours utilisés dans l'industrie du spectacle subissent des maltraitances physiques et psychologiques terribles, même si elles ne sont pas toujours visibles lors d'une journée de tournage. Pour ces animaux sauvages, la docilité nécessaire au tournage d'un clip ne peut être obtenue qu'au prix d'un dressage particulièrement violent, fait de coups et de privations", interpelle Anissa (étonnante coïncidence...), directrice de communication de Peta France.

Elle ajoute : "L'ours noir a dans la nature un territoire de chasse qui peut s'étendre sur plus de 100 km². En captivité, ces être sensibles et intelligents passent leur existence toute entière à faire les cent pas dans des enclos minuscules et sont souvent victimes de douloureuses mutilations : leurs griffes et crocs peuvent être arrachés ou limés pour prévenir les accidents fréquemment causés par ces prédateurs imprévisibles. Nous savons que ces informations susciteront votre sincère compassion, et que vous n'aviez pas l'intention de soutenir des actes cruels auprès des millions de personnes qui regarderont ce clip."