William Sheller, son histoire impossible avec Véronique Sanson : "Je ne lui ai jamais dit"

C'est à croire que William Sheller se considère comme mort. N'ayant plus fait de musique depuis presque cinq ans (en vendant au passage son piano), l'artiste âgé de 74 ans déballe tout dans une autobiographie, William (Ed. des Équateurs). Secrets de famille, bisexualité, drogues... William Sheller revient sur les grandes lignes de son livre dans une interview à Paris Match, parue le jeudi 18 mars 2021.

On y apprend notamment sa passion cachée avec Véronique Sanson, dont il a toujours été proche. "Véro et moi, c'est au-delà de la musique. Seulement, elle est tellement borderline et moi aussi, qu'entre nous, c'était une histoire impossible. C'est une bouffeuse d'hommes. Elle a sa chanson. Véro.. 'C'est un piano qui m'appelle de loin, jusqu'à l'autre bout, d'une étrange amitié fidèle'. Mais je ne lui ai jamais dit", révèle William Sheller, évoquant son titre, Enygma Song.

Une complicité parfois amoureuse qui a failli se transformer en un beau projet. "Longtemps, on a pensé à inventer un spectacle à deux pianos. Mais il aurait fallu le faire sur une île déserte, sans coke, sans alcool. Heureusement, elle est venue chanter à mes funérailles, c'est déjà ça", poursuit William Sheller, en évoquant ainsi son hommage avec Louane et Véronique Sanson aux Victoires de la musique, en 2016.

Côté coeur, William Sheller avoue désormais être entré dans une "forme d'asexualité" depuis que l'amour de sa vie, Nelly, l'a quitté. "Il y aura des rencontres, des amitiés. Je n'avais plus de désir, même si la bête fonctionnait encore. Ce sont des rencontres qui ne sont plus faites. Mais ce n'est pas grave", confie-t-il.



