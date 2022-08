Xavier Dupont de Ligonnès vivant ? Ces apparitions qui relancent l'enquête !

"Il y a quelques minutes, un reste humain a été découvert dans le jardin de cette famille, sous la terrasse, et l'enquête bascule donc malheureusement nettement sur une qualification criminelle de séquestration et d'assassinat", a déclaré le 21 avril 2011 Xavier Ronsin, le procureur de Nantes de l'époque, à propos de la disparition de la famille de Xavier Dupont de Ligonnès. Si les corps de ses quatre enfants et de sa femme ont été découverts, le sien est introuvable, laissant de nombreuses théories faire surface depuis plus de dix ans. Les déclarations de l'un de ses proches, l'auteur de L'Ami impossible, Bruno de Stabenrath, dans Point de vue ont ravivé l'affaire qui ne s'était toutefois jamais faite oublier depuis. Il a présenté ainsi sa théorie sur l'endroit où il se trouverait, tandis que d'autres révélations ont eu lieu le 14 août dernier.

Où se trouve Xavier Dupont de Ligonnès ? La dernière fois qu'il a été vu, c'est à un distributeur où il a retiré trente euros. Le lendemain, le 15 avril 2011, il a abandonné sa voiture sur le parking de l'hôtel Formule 1 de Roquebrune-sur-Argens dans le Var, et est parti à pied un sac à l'épaule contenant peut être son fusil... L'homme en apparence normal cachait de gros ennuis financiers, une relation complexe avec sa mère à la tête d'un mouvement religieux extrême, Philadelphie, - repris désormais par sa soeur Christine, et un couple qui allait mal. Pour son ami Bruno de Stabenrath, qui ne doute pas de sa culpabilité, il pourrait très bien être aux Etats-Unis, pays dans lequel il s'était déjà rendu dans sa jeunesse.

"Les USA, c'est ce qu'il a toujours voulu retrouver, le voyage initial de ses 18 ans où il est à nouveau libre. Sans famille, sans problème, où tout est encore possible. Peut-être avait-il aussi le fantasme du crime parfait, celui du joueur d'échecs qui maîtrise tout, lui qui a raté mariage et carrière ; lui qui a déçu son père en s'endettant, puis en lui volant son argent. (...) Il y a sept ans, il a été vu aux USA... Je suis certain qu'il est toujours là-bas. Xavier peut rebondir. Il est parti avec pas mal d'argent, en vidant les comptes de sa femme. Il est très malin, très séduisant. Il parle parfaitement anglais et espagnol, il peut donner des cours de français et de mathématiques, séduire une femme...", explique-t-il dans Point de vue. Xavier Dupont de Ligonnès aurait fait comme un "reset", une remise à zéro.

ils ont entendu quelqu'un qui parlait français...

Une autre thèse nous emmène plus près, en France. Le 14 août 2022, des images capturées à Cannes semblent dévoiler l'homme le plus recherché de France en pleine balade dans le Sud de la France. Alors qu'il était tranquillement attablé avec des amis, le TikTokeur Yanik Kaia a aperçu derrière lui ce qui semblait être le meurtrier présumé dans l'ombre. La diffusion d'un épisode des Enquêtes extraordinaires sur Netflix en 2020 avait également relancé les pistes puisque plusieurs témoins avaient assuré avoir vu l'homme à Chicago : "Je pense qu'ils étaient sur Lake Shore Drive, et ils ont entendu quelqu'un qui parlait français. Ils venaient justement de voir l'épisode consacré à Xavier Dupont de Ligonnès. Ils nous ont envoyé une photo, et la personne ressemble beaucoup à Xavier, c'est frappant", avait raconté l'un des producteurs à Variety.

Guy Joao avait quant à lui fait l'objet d'une méprise très médiatisée puisqu'il a été arrêté 11 octobre 2019, à l'aéroport de Glasgow, en Ecosse, alors qu'il rejoignait son épouse écossaise. Il avait été confondu à tort pour Xavier Dupont de Ligonnès et c'est seulement après les résultats de son analyse ADN qu'il a pu être disculpé.