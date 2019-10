Yann Moix : Furieux, son frère est prêt à attaquer Éric Naulleau en justice

Alexandre Moix est en colère ! Le 24 septembre 2019, Touche pas à mon poste a diffusé une interview de la grand-mère maternelle de Yann Moix. Un entretien réalisé par Éric Naulleau au cours duquel la femme prenait clairement la défense de l'ancien chroniqueur d'On n'est pas couché et Les Terriens du samedi. Son deuxième petit-fils a donc souhaité avoir un droit de réponse, une demande qui aurait été refusée selon Télé Loisirs. Nos confrères ont donc dévoilé le courrier qui avait été rédigé par Alexandre Moix, en précisant que ce dernier allait attaquer Éric Naulleau en justice.

Voici la lettre rédigée par Alexandre Moix :

"Lors de l'émission TPMP du 24 septembre dernier, j'ai été mis en cause publiquement. Des allégations d'une extrême gravité ont été proférées à mon encontre à une heure de grande écoute. J'ai aussitôt adressé un droit de réponse, via mon avocat Maître Emmanuel Pierrat, à la chaîne C8. Or, cette dernière me refuse ce droit élémentaire de pouvoir répondre aux accusations graves dont je fais l'objet. Dans cette émission, ma grand-mère, âgée de 94 ans, se répand en propos injurieux et calomnieux contre moi, au cours d'une interview réalisée par Éric Naulleau. Cette interview a été présentée par Cyril Hanouna comme l'ultime vérité sur l'affaire Moix. Or, je le sais aujourd'hui, cette séquence a été entièrement téléguidée par mon frère Yann Moix. C'est lui qui a fourni à son complice Éric Naulleau les coordonnées de ma grand-mère contrairement à ce qu'il prétend. Monsieur Naulleau va jusqu'à affirmer que cette dernière n'aurait voulu se confier qu'à lui seul alors qu'en réalité, elle ignorait jusqu'à son existence. Elle ne connaissait d'ailleurs pas plus celle de Cyril Hanouna ou de son émission ! Dans cette interview, on apprend de la bouche de ma grand-mère une vérité et un gros mensonge. La vérité : que Yann Moix n'a jamais été un enfant ayant subi des sévices corporels. Le gros mensonge : qu'il n'aurait jamais été d'extrême droite ! Son passé pas si lointain et la récente révélation dans la presse d'Ushoahïa (le titre de trois revues racistes, antisémites et négationnistes dont il est l'auteur) le démontrent sans conteste. Comble du pathétique, elle affirme même, à l'inverse, que ce serait moi, Alexandre, qui aurais été d'extrême droite, au mépris des faits et de la vérité.

Sur le plateau de l'émission, Éric Naulleau a repris à son compte et accrédité avec force de propos, les accusations délirantes de ma grand-mère. Il a notamment affirmé, sans la moindre preuve, que j'aurais fait partie 'd'une mouvance terroriste' et que j'aurais même été impliqué dans le projet d'assassinat de Jacques Chirac, le 14 juillet 2002 ! Monsieur Naulleau enfonce le clou en reprenant, pour étayer sa démonstration, les propos de ma grand-mère sur un 'internement en asile psychiatrique'. Cette hospitalisation de courte durée pour dépression nerveuse alors que j'avais 19 ans – et qui faisait suite à des années d'humiliations et de sévices – n'est sûrement pas un scoop puisque je la raconte dans mon premier roman Second rôle. Après avoir été taxé d'extrémiste de droite par Yann Moix dans une autre émission de divertissement de France Télévisions (qui a eu en revanche la correction de diffuser mon droit de réponse), me voilà désormais présenté comme un terroriste et un dangereux psychopathe, sans la moindre possibilité de répliquer ou de me défendre dans le même média ! Le document d'Éric Naulleau relève de la plus grossière des manoeuvres où l'on instrumentalise une femme âgée de 94 ans, visiblement sous influence, pour délibérément salir et diffamer. On ne doit pas pouvoir tout se permettre pour sauver le 'soldat Yann Moix' et certainement pas propager, à la télévision et à une heure de grande écoute, de pareilles énormités. Elles sont à l'origine de préjudices personnel et familial aux conséquences irrémédiables et impardonnables. C'est pourquoi Monsieur Éric Naulleau aura à répondre de ses affirmations mensongères et diffamatoires non plus dans l'arène médiatique, mais devant la Justice."

Rappel des faits

Pour rappel, Yann Moix est en guerre contre sa famille depuis la parution de son livre Orléans (sorti fin août aux éditions Grasset), car il accuse ses parents de l'avoir battu durant sa jeunesse. Des faits rapidement niés par le papa de l'homme médiatique de 51 ans. Alexandre l'a même accusé d'avoir été tortionnaire durant son enfance ou d'avoir été un "enfant psychotique". Des mensonges selon la grand-mère maternelle des deux frères. Elle a assuré que ses parents ne l'avaient jamais aimé et qu'il y avait eu des "humiliations", des "maltraitances morales plutôt que physiques". "Ma fille écoutait trop ce qu'Alexandre racontait. Alors Yann prenait et Alexandre rigolait en douce. Quand son père rentrait, c'était pareil. Je l'ai toujours mal supporté. (...) Ses parents ont été obligés de le mettre en hôpital psychiatrique. Il y est resté plusieurs mois, il n'était pas bien du tout. (...) Il a toujours été sournois faux jeton, il cachait son jeu", a-t-elle ajouté. La raison ? Toujours d'après elle, il était jaloux de Yann.

À la suite de toute cette polémique, Yann Moix a annoncé son retrait des médias.