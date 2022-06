Yannick (Koh-Lanta) : Le basketteur fait une grande annonce, "non sans regrets"...

L'aventurier de Koh-Lanta annonce ainsi quitter le club du Cannet où il évoluait. Avant de partir, il tient à adresser quelques mots : "Merci à Sébastien Bozon de m'avoir fait confiance et cela malgré mon absence en début de saison. Merci à mes coéquipiers ! Vous avez été compréhensif et c'est aussi grâce à vous que ce rêve/objectif a été possible. Merci également à tous les bénévoles qui ont toujours été au top avec moi. En espérant vous revoir, on continue de smasher ça ensemble !!!" En hashtag, le sportif de 36 ans évoque une "fin de saison", de "nouveaux objectifs" et indique même se concentrer sur "le prochain".

Rappelons que Yannick s'est lancé dans le basket tout jeune. En effet, il a rejoint un centre de formation à l'âge de 15 ans avant de passer professionnel à 18 ans. En parallèle, il se présente comme coach sportif pour particuliers. Reste à savoir s'il trouvera un nouveau club ou s'il arrête sa carrière de basketteur. Affaire à suivre...