Yannick Noah et sa femme de retour à Paris ? Ils admirent les graffitis de Kongo

En pleine promotion de son douzième album Bonheur Indigo, Yannick Noah (59 ans) en a profité pour se rendre au vernissage de l'artiste Kongo à Paris. Le 17 octobre 2019, l'ancien tennisman est venu avec sa femme Isabelle Camus (55 ans). Considéré comme l'un des représentants majeurs de la scène graffiti mondiale, Cyril Phan (alias Kongo) a réussi à faire reconnaître le graff comme un art à part entière.

Après avoir exposé dans le monde entier, il a également réalisé le carré "graff" pour Hermès et des créations de haute-joaillerie. Admiratifs de ses oeuvres, Yannick Noah et son épouse ont pris la pose avec lui. La chanteuse Anggun était également présente, tout comme le créateur de mode Michel Klein et le designer Hugo Matha.

Destination ailleurs

Une petite halte artistique pour les amoureux partis vivre en mer depuis deux ans. Interviewé par TéléStar en septembre 2019, l'ancien capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis expliquait : "On habite avec ma femme et mon dernier fils (Joalukas, 15 ans) depuis deux ans sur un bateau. On vit des moments précieux." Papa de cinq enfants (Joakim, 34 ans, Yelena, 33 ans, Eleejah, 23 ans, Jenaye, 22 ans, et Joalukas), l'ancien champion de tennis coule des jours heureux avec la fille du producteur Jean-Claude Camus. Un voyage qui a débuté dans les mers de Caraïbes puis sur les îles vierges britanniques avant de larguer les amarres en Jamaïque. Le couple poste régulièrement des photographies de ses escapades en mer.

À en croire la dernière publication Instagram de Yannick, il n'y a qu'une chose à dire : l'interprète du titre Destination ailleurs semble particulièrement épanoui de sa nouvelle vie.

Le Montaigne Market expose les oeuvres de Cyril Kongo lors d'une exposition gratuite du 14 octobre au 17 novembre 2019.