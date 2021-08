Zinédine Zidane : Un membre de la famille marié... à un footballeur !

La famille Zidane s'agrandit ! Enzo, le fils de Zinédine Zidane, lui a souhaité la bienvenue. La nouvelle recrue partage la même passion et exerce le même métier que l'ancien footballeur et ses garçons.

Un heureux événement a eu lieu au sein de la famille Zidane. Inès Zidane, la nièce de Zinédine, s'est mariée. Elle a épousé le footballeur Joris Chotard, qui évolue au Montpellier Hérault SC, en Ligue 1.

Le cousin de la mariée, Enzo Zidane, l'a félicitée sur Instagram. "Félicitations (...) @ineszidane @joris_chotard", a écrit le fils aîné de Zinédine Zidane et nouveau milieu de terrain du Rodez Aveyron Football dans sa story du lundi 16 août 2021. Sur la photo prise lors de la cérémonie (à voir dans le diaporama), Inès porte une ravissante robe de mariée orientale. Son époux Joris a joué la carte classique, en costume et cravate bleu foncé.

Joris Chotard a 19 ans. Il a signé son premier contrat professionnel à Montpellier en 2019. Le milieu de terrain y a également effectué la fin de sa formation. Joris porte également les couleurs de l'équipe de France, dans la catégorie des moins de 19 ans.

Joris et Enzo pourraient s'affronter cette saison, si les chemins Montpellier et Rodez se croisent en Coupe de France. En attendant, ce dernier a joué les deux derniers matchs de Rodez en championnat de Ligue 2 BKT avec Rodez. Ces deux rencontres face à Dijon et au Havre se sont soldés par des matchs nuls, 1-1 et 0-0.

Côté coeur, Enzo pourrait lui aussi de marier prochainement ! Le footballeur est fiancé à la charmante Karen Goncalves. Il a demandé sa main en août 2020 et lui a passé au doigt une magnifique bague. La jeune femme l'avait accompagné à Rodez pour sa présentation, au mois de juin 2021.