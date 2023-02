Diaporama : "Il aurait eu 21 ans..." : Olivier Delacroix évoque la mort tragique de son fils et craque face caméra

"Il aurait eu 21 ans..." : Olivier Delacroix évoque la mort tragique de son fils et craque face caméra

Il perd d'abord son père en 1998 et peine à s'en remettre.

Deux ans plus tard, en 2000, c'est son fils, âgé de deux mois, qui décède des suites d'une malformation cardiaque.

Pour l'animateur, commence alors une longue et douloureuse période de deuil.

