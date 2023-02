"Il aurait eu 21 ans..." : Olivier Delacroix évoque la mort tragique de son fils et craque face caméra

D'habitude, ce n'est pas lui qui se confie et ce n'est pas non plus lui qui fond en larmes... Habitué à recueillir les témoignages émouvants de personnes meurtries par la vie, Olivier Delacroix est aux commandes du magazine intitulé Dans les yeux d'Olivier depuis mars 2011. Mais ce jeudi 16 février 2023, c'est l'animateur lui-même qui s'est retrouvé à faire des confidences sur son propre vécu...

Au cours d'une balade nocturne dans les rues parisiennes et aux côtés du journaliste Thibaut Gauthier, pour l'émission Le Figaro la nuit, le présentateur de 58 ans est revenu sur l'un des drames de sa vie : la mort de son fils. En 2000, deux ans après avoir perdu son père, Olivier Delacroix fait face à une nouvelle catastrophe : atteint d'une grave malformation cardiaque, son fils de deux mois décède. "Quand vous perdez un enfant, c'est quelque chose qui vous pulvérise, quelque chose qui vous fait douter du sens de votre vie, du sens de tout. Et alors vous vivez une chute vertigineuse infinie...", a-t-il d'abord exprimé après avoir brièvement évoqué le décès de son papa.

Si mon coeur s'était arrêté...

Dévastés par la disparition de cette partie d'eux, Olivier Delacroix et sa femme ont connu une période très sombre. "On se demande quand la douleur va s'arrêter. Il y a même des moments où on pense qu'il faut qu'elle s'arrête... Cela ne veut pas dire que j'avais envie de me suicider, mais si mon coeur s'était arrêté à ce moment-là, cela m'aurait énormément soulagé...", a-t-il révélé avec peine.

Touché, le journaliste lui a alors demandé comment il avait fait pour que cette douleur cesse au quotidien. Malheureusement, Olivier Delacroix assure que cette douleur est encore là, plus de vingt ans après le drame. "Mais ça ne s'arrête jamais. Vous ne pouvez pas oublier un enfant... Je n'oublie pas mon père non plus mais tous les jours j'ai une pensée pour lui. Je me demande 'tiens, là qu'est-ce que je ferais avec mon fils ?' On irait au parc (des princes, ndlr) voir PSG/Lille. Est-ce qu'il aurait été musicien ? Cette année, il aurait eu 21 ans...", a-t-il conclu la voix tremblante et les yeux humides. Un témoignage poignant...