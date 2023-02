Diaporama : "Les Parisiens d'ici m'emmerdent" : Nathalie Baye a déserté l'Île de Ré et elle n'est pas la seule, un célèbre acteur balance !

Rencontre avec Nathalie Baye lors du Festival International Serie Mania à Lille le 20 mars 2022. © Christophe Aubert via Bestimage © BestImage, © Christophe Aubert via Bestimage

Patrick Chesnais de "Mon ange" - Photocall lors du Festival de la Fiction de La Rochelle. Le 18 septembre 2021 © Christophe Aubert via Bestimage © BestImage, © Christophe Aubert via Bestimage

15 / 17