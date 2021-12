Diaporama Aiko du Japon a 20 ans : la princesse dégaine une tiare en diamants et une robe impériale

Photo de Nouvel an de la famille impériale du Japon : le prince Naruhito, l'empereur Akihito, l'impératrice Michiko, le prince Akishino et la princesse Kiko, la princesse Mako, la princesse Aiko, le prince Hisahito et la princesse Kako. 2019

L'empereur du Japon Akihito et l'impératrice du Japon Michiko pose avec le prince Naruhito, sa femme la princesse Masako, leur fille la princesse Aiko, le prince Akishino, sa femme la princesse Kiko et leurs enfants la princesse Mako et le prince Hisahito - Photo de la famille impériale du Japon à l'occasion du Nouvel An à Tokyo, Japon, le 31 décembre 2017.