Diaporama Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez anéantis par la mort de leur bébé : le message déchirant d'un proche...

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez anéantis par la mort de leur bébé : le message déchirant d'un proche...

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez sur Instagram.

Cristiano Ronaldo et sa compagne Georgina Rodriguez assistent au Prix Marca Leyenda à Madrid en Espagne, le 29 juillet 2019.

Georgina Rodriguez et son compagnon Cristiano Ronaldo à la soirée MTV European Music Awards 2019 (MTV EMA's) au FIBES Conference and Exhibition Centre à Séville en Espagne, le 3 novembre 2019.

Cristiano Ronaldo et sa compagne Georgina Rodriguez à la soirée MTV European Music Awards 2019 (MTV EMA's) au FIBES Conference and Exhibition Centre à Séville en Espagne, le 3 novembre 2019.

12 / 19

Cristiano Ronaldo (meilleur joueur), son fils Cristiano Jr et sa compagne Georgina Rodriguez enceinte - The Best FIFA Football Awards 2017 au London Palladium à Londres, le 23 octobre 2017. © Pierre Perusseau/Bestimage