Diaporama : Diam's et Vitaa se retrouvent très loin de la France : rare photo et mots d'amour, un magnifique moment

Diam's et Vitaa se retrouvent très loin de la France : rare photo et mots d'amour, un magnifique moment

Il faut dire qu'elles se connaissent depuis plus de 20 ans désormais. Diam's, Amel Bent et Vitaa - Coulisses du NRJ Music Tour au Stade Vélodrome à Marseille. © BestImage, Guillaume Gaffiot/Bestimage

Depuis, c'est Vitaa qui est restée populaire. Toutes les deux ont construit leur vie ensemble. Exclusif - Vitaa (enceinte de son 3ème enfant) - People dans les loges lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid au Parc des Princes à Paris le 15 février 2022. © Rachid Bellak/Bestimage © BestImage, RACHID BELLAK / BESTIMAGE

Francofolies 2021 - La Rochelle - 10 07 2021 - Vitaa et Slimane © BestImage, MPP / Bestimage

Francofolies 2021 - La Rochelle - 10 07 2021 - Vitaa et Slimane © BestImage, MPP / Bestimage

Exclusif - Vitaa (enceinte de son 3ème enfant) - People dans les loges lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid au Parc des Princes à Paris le 15 février 2022. © Rachid Bellak/Bestimage © BestImage, RACHID BELLAK / BESTIMAGE

Francofolies 2021 - La Rochelle - 10 07 2021 - Vitaa et Slimane © BestImage, MPP / Bestimage

Francofolies 2021 - La Rochelle - 10 07 2021 - Vitaa et Slimane © BestImage, MPP / Bestimage

22 / 23