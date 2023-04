Diam's et Vitaa se retrouvent très loin de la France : rare photo et mots d'amour, un magnifique moment

Même à des milliers de kilomètres de la France, où leur tube Confessions Nocturnes résonne encore dans les oreilles de toute une génération, leur complicité ne bouge pas ! Ce jeudi, la chanteuse Vitaa a attendri ses abonnés sur Instagram en postant une photo d'elle et de son amie Diam's, ex-rappeuse star désormais loin des projecteurs, et qu'elle est allée rejoindre en Arabie Saoudite où elle vit désormais en famille.

De dos, les deux femmes posent en se serrant l'une contre l'autre, montrant qu'elles sont toujours aussi proches malgré l'éloignement et un quotidien prenant. D'ailleurs, la complice de Slimane a agrémenté son cliché d'une déclaration d'amitié rare : "Toi et moi ici ma Tic. Diam's, so meant to be..., Dieu est Grand", a-t-elle écrit. Repostant l'image en story, l'interprète de La Boulette s'est également montrée très tendre : "Etre avec toi ici, c'est tellement d'émotions. Ma Tac, je t'aime".

Il faut dire que la période est particulière, puisque les deux femmes doivent être en plein ramadan et profitent donc de découvrir les plus beaux endroits du pays tout en vivant leur spiritualité ensemble. Et Diam's semble ravie de voir son amie dans "la ville qu'elle aime le plus au monde" : un peu plus tôt dans la journée, elle l'avait emmenée dans un parc pour profiter ensemble du soleil.

Des retrouvailles qui doivent se faire en famille : si elles se sont connues très jeunes (lors de la sortie de leur duo, Diam's avait 26 ans et Vitaa, 23), elles sont aujourd'hui toutes les deux mères de famille. Mariée avec Hicham Bendaoud, la chanteuse a trois enfants (Liham, 11 ans, Adam, 8 ans et Noa, 1 an). Diam's, très discrète sur sa vie, a également une fille et deux garçons, Maryam (10 ans) Abraham (7 ans) et Luqman (5 ans).

Je l'aime si fort

Trois enfants dont elle s'occupe désormais au quotidien, loin du monde médiatique dans lequel elle n'est revenue que très peu pour son projet Salam, sorti l'été dernier. Et malgré son déménagement au Moyen-Orient, pas question pour elle de se priver de son amitié pour celle qui s'appelle en réalité Charlotte Gonin. Il y a quelques mois, alors qu'un internaute lui demandait si elles étaient restées proches, elle lui avait déjà fait une véritable déclaration sur son compte Instagram.

"On s'est connues si jeunes, avons traversé tant d'étapes cruciales de la vie ensemble. Nos histoires sont constamment liées à tout point de vue. Nos carrières, la gloire ensemble, nos doutes, nos épreuves, nos mariages, nos enfants, nos choix de vie...", avait-elle écrit, racontant ensuite qu'au "fond du trou", elle vivait chez Vitaa. "Vraiment, ce sont des années et des années d'amour que nous partageons. [...] Je l'aime si fort". Une amitié comme celle-là, on adore !