Diaporama Donald Trump à nouveau acquitté, Joe Biden toujours inquiet

Donald Trump et la première dame Mélania Trump - Présidentielle américaine : Premier débat entre Donald Trump et Joe Biden à Cleveland dans l'Ohio. Les deux candidats à la présidence des Etats-Unis s'affronteront sur six thèmes, dont la nomination polémique d'une juge à la Cour suprême et la crise sanitaire qui secoue le pays. Le 29 septembre 2020